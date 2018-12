OMG : Une candidate refuse de se présenter devant Lucie

Lucie la love coach de l’aventure décide de faire un tour de table pour que tous les cœurs brisés se présentent. Seul problème, une candidate manque à l’appel. Il s’agit de Sarah Lopez. D’après les cœurs brisés la jeune femme appréhendait trop la rencontre avec Lucie et a préféré rester à l’hôtel pour le moment. « J’espère qu’elle va venir car elle a besoin des coachings de Lucie, mais je l’a connais et je sais que c’est dur pour elle de dévoiler ses problèmes devant tout le monde » confie Jordan. Alors Sarah va-t-elle se décider à rentrer dans l’aventure et se confronter à Lucie ? Réponse dans l’épisode Extrait de l’épisode 1 de la Villa des Cœurs Brisés saison 4 diffusé à 18h35 sur TFX.