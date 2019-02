OMG : Virgil embrasse Virginie devant Inès et Cloé ! 😐

Les cœurs brisés sont de sorties, Cloé décide d’ouvrir son cœur à Virgil en lui avouant qu’il lui manque. Virgil grand sourire aux lèvres est plutôt d’accord avec elle. Seulement, Virginie la prétendante de Virgil arrive par surprise. Inès en voyant la situation est totalement choquée. Finalement, Virgil embrasse Virginie une nouvelle fois et devant Cloé et Inès. C’est la goutte de trop pour le « clan des ex ». Virgil se met dans un sacré bourbier ! Extrait de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.