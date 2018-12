« On est dans une maison de fou » Cloé et Virgil règlent leurs comptes

Vincent avait organisé à Cloé et Virgil un date un peu particulier. Ils étaient accompagnés de leur prétendant respectif. Suite à ce date, Virgil et Cloé rentrent à la villa. Tous les cœurs brisés attentent le bilan de cette expérience avec impatience. Mais ce debrief tourne au vinaigre et Virgil et Cloé se disputent avec toute la villa. Face à ces règlements de comptes comment la relation Virgil/Cloé va-t-elle évoluer ? Extrait de l’épisode 10 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h40 sur TFX.