« On va être les plastoques de cette aventure » : les premières impressions des cœurs brisés

Les candidats de cette nouvelle saison de La Villa des Cœurs brisés arrivent à la villa et les premières impressions se font sentir « Matthieu quand je l’ai vu arriver j’ai complétement craqué, je le trouve vraiment beau, je trouve qu’il a un beau visage, clairement physiquement c’est mon style » confie la sulfureuse Jelena. Julia de son côté à l’impression de voir son sosie « Quand je vois Jelena ça me surprend un peu car j’ai l’impression de me voir moi. Clairement elle s'est faite refaire les mêmes choses, c'est miss plastique comme moi, on est les plastoques de cette aventure ». Le ton est donné pour cette saison 4 ! Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi un épisode inédit de la Villa des Cœurs Brisés saison 4 diffusé à 18h35 sur TFX.