Pierre dépasse les bornes dans l’épisode 90

Dans le prochain épisode de La Villa des Cœurs Brisés : La soirée tentations continue et Eddy est encore perdu… Il ne sait pas quoi faire avec ses prétendants. Cette soirée aura fait des dégâts dans les couples de la villa. Lola ne peut plus voir Pierre en peinture. Elle ne comprend pas du tout son comportement. De son côté, Antonin a un terrible secret à révéler ! Il a tatoué le prénom de son ex sur son abdomen. Comment Barbara va-t-elle le prendre ? La réponse dans l’épisode de demain. Extrait de l’émission 16 Juin 2021.