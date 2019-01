La PIRE RUPTURE de l'année est décernée à … ! 😝😝

Mélanie et Cloé décident de rejoindre Matthieu et Virgil sur le canapé. Cloé reproche à Virgil de se plaindre auprès de tout le monde mais de ne jamais aller la voir. Le jeune homme sur un coup de tête décide de quitter Cloé subitement devant tout le monde. Tout le monde est choqué et surtout la principale concernée qui fait mine de ne pas être touchée. Virgil se rend compte après l’avoir quitté qu’il n’aurait pas dû. Mais la jeune femme n’est pas prête d’oublier cette scène. Bonne chance Virgil ! Extrait de l’épisode 21 de La Villa des Cœurs brisés diffusé tous les jours du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.