Cloé et Virgil se sont rencontrés dans la quatrième saison de La Villa des Coeurs Brisés et ils sont en couple depuis un an. Ils vivent ensemble dans le nord de la France et ils semblent plus inséparables que jamais. Leur projet en cas de victoire ? Ouvrir un restaurant. La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50.