Julia et Bastien sont ensemble depuis plus d’1an, ils forment le couple des « marseillais ». Les deux amoureux sont très sportifs et ne comptent bien remporter cette deuxième saison de La Bataille des Couples. Les deux marseillais vont-ils faire l’unanimité dans la villa ? Réponse le 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX