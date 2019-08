Olivia et Alex sont influenceurs, ils sont en couple depuis et trois ans et ils ont eu ensemble un petit garçon, Cameron et il sera leur source de motivation dans l'aventure. Leur projet en cas de victoire ? Assurer le confort financier de leur fils. La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50.