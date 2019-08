Alizée et Maxime sont un couple plus que solide puisqu’ils sont ensemble depuis 10 ans. Ils forment le couple de futurs mariés. Ensemble, ils ont fait une précédente aventure très sportive et n’ont peur de rien ! Retrouvez le 26 août La Bataille des Couples saison 2 à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.