Les portraits des coeurs brisés : Julia

« J’ai trop souffert en amour » Julia est célibataire depuis 60 jours. Julia est de nature forte, indépendante et avec un gros caractère. Récemment maman d’une petite fille. La jeune maman se bat tous les jours seule pour que sa fille ne manque de rien. Elle n’a jamais eu de chance en amour et n’a plus la force d’y croire. Pour elle, Lucie est sa dernière chance. Elle espère que la love coach réussira à la faire changer d’avis. Réponse à partir du lundi 17 décembre à 17h35 sur TFX.