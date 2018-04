« Poule » PARTY : Vivian fait le clown, Shirley se prend un œuf

« Il vient d’où ce mec ? Il vient d’une autre planète ce n’est pas possible », se demande Shirley en voyant descendre Vivian déguisé en poule. Faut dire qu’il joue son rôle à fond, il va même jusqu’à semer des œufs sur la terrasse. Et qui dit œufs dit bataille et c’est Shirley qui n’y a pas échapper. Mais la jeune femme ne compte pas se laisser faire, cette fois elle l’aura ! Obligée de se laver les cheveux, après « 1h30 de brushing » autant dire qu’elle veut se venger. Et même dans sa douche elle n’en oublie pas son objectif. Elle finit par avoir Vivian avec une bouteille de gel douche, « pour une fois je sens mon cerveau » avoue Vivian en rigolant. Extrait de l’épisode 88 de la villa des cœurs brisés, diffusé le mercredi 11 avril à 19h20 sur TFX.