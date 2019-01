Premier BISOU entre Virgil et Virginie ! ❤

Virgil a retrouvé Inès son ex dans la villa. Entre-temps il s’est disputé avec Cloé son autre ex. Et pendant la soirée tentation Virgil se donne à cœur joie pour draguer Virginie la prétendante venue pour lui ! Finalement, Virginie décide de s’isoler avec Virgil pour discuter et le jeune homme l’embrasse. Virgil ne se rend pas compte de ce qui va lui arriver en rentrant à la villa ! Extrait de l’épisode 30 de La Villa des Cœurs brisés diffusés à 18h50 sur TFX.