Premier couple éliminé dans l'épisode 5 de La Bataille des Couples

Prochainement dans l’épisode 5 de La Bataille des Couples, Anthony remet son aventure en question et se dispute avec Emma, la jolie brune qu’il a fait venir en croyant avoir un coup de cœur. La première cérémonie des bracelets est arrivée et l’ambiance s’annonce plus que tendue pour tous les couples. Qui va être le premier couple à quitter l’aventure ? Extrait de l’émission La Bataille des Couples du jeudi 29 août 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.