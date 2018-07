Qui est le premier couple nominé de la semaine ?

Cela fait maintenant 40 minutes que Jesta et Virginie pataugent dans la boue afin de trouver deux clefs pour continuer le parcours. Exceptionnellement, Vincent et Benoît sont autorisés à rejoindre leur chérie afin de leur faciliter la tâche. Tout se joue entre les duos. Lequel va se faire enlever un bracelet et être nominé d’office pour la prochaine cérémonie ? Regardez ! Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h30 sur TFX ! Extrait de l’épisode 11 du lundi 30 juillet 2018.