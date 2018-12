Premier date pour Julia Cloé et Sarah : des affinités se créent !

Sarah Julia et Cloé sont parties en date, très vite elles demandent aux garçons ce qu’ils font dans la vie. Cloé a beaucoup de points communs avec Dylan, un prétendant venu pour elle. Sarah et Julia voient de suite qu’il se passe quelque chose entre les deux. Cloé raconte aux filles qu’elle a pensé à Virgil mais pas dans le bon sens. « Je vous avoue que j’ai pensé à Virgil mais ce garçon m’intrigue aussi. Je vous avoue que je suis dans une position compliquée » confie-t-elle. Cloé va-t-elle se rapprocher plus de Dylan ? Extrait de l’épisode 6 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h35 sur TFX.