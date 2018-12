Avant-première : Episode 2 de la Villa des Cœurs Brisés saison 4

C’est au bord des plus belles plages de République Dominicaine, dans une villa de rêve que 14 célibataires vont vivre une aventure hors du commun. Pour avancer dans leur vie amoureuse, les cœurs brisés vont devoir affronter leur passé. Incapables de trouver l’amour, ils seront coachés pour régler leur problématique. Aidés par Lucie, la love coach, tout au long de leur aventure, ces célibataires seront guidés et accompagnés dans leur quête du grand amour. Avec des problématiques très fortes et encore inédites, « je n'ai jamais été en couple », « mes complexes m’empêchent de trouver l’amour » ou encore « en amour je n’ai plus rien à donner » de nouveaux et nombreux exercices de coaching vont être mis en place pour résoudre les problématiques, toujours plus variées et nombreuses des célibataires. Chaque cœur brisé qui estime être allé au bout de son aventure pourra quitter la villa. Un nouveau célibataire aura ainsi la chance de recevoir l’aide de Lucie. Loana, Inès ou encore Dylan intègreront ainsi l’aventure. Cette saison, le bracelet noir aura une conséquence plus importante ! Le cœur brisé qui en reçoit un devra quitter la villa pour 24h et se rendra dans la cabane de l’introspection afin de se retrouver face à lui-même. Sont-ils prêts à ouvrir leur cœur ? Vont-ils réussir à aimer de nouveau ?