Avant-première - Le premier épisode de la Bataille des couples

Dans la Bataille des couples, les duos s'affrontent à travers une compétition acharnée. Confrontés à de grandes difficultés, ils doivent faire preuve de force et de courage. Tous ont dû relever des épreuves physiques et élaborer des stratégies pour ne pas se faire éliminer par les autres candidats. Et, à en croire les premières images, certains n'ont pas hésité à trahir leurs alliés pour aller le plus loin possible dans le jeu. Si les tensions sont palpables au sein de la villa, les premières affinités entre les duos sont évidentes. La suite dans le prochain épisode.... Découvrir ou revoir le replay intégral de l'épisode de La villa : La bataille des couples diffusé le 16 juillet 2018. Pour ne rien manquer de ce qu'il s'est passé dans la Villa !