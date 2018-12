Premiers règlements de compte et premiers rapprochements dans l'épisode 2 de La Villa des Cœurs brisés

Le nouveau groupe de cœurs brisés s’assied. Il s’agit de Julia, Julien, Jennyfer, Cloé, Bastien. Julia est la première à se présenter à Lucie. Et très vite, les larmes montent. La jeune maman explique qu’elle a été mise dehors par le père de sa fille et que depuis elle se bat tous les jours pour sa petite Luna ne manque de rien. Tous les candidats sont touchés par son histoire. « Je suis à bout et j’ai juste besoin qu’on m’aide » confie Julia. Mais ce n’est pas tout, la jeune femme reproche à Julien de l’avoir insulté sur les réseaux. Une dispute éclate entre les deux cœurs brisés. Vont-ils réussir à régler leurs comptes ? De leur côté Jelena et Matthieu se rapprochent, premier couple dans la villa ? Réponse dans l’épisode 2 de la Villa des Cœurs brisés diffusé tous les jours du lundi au vendredi à 18h35 sur TFX.