PREUVE D’AMOUR - Julien prépare une surprise à Linda

Opération commando à la villa. Julien doit mettre les cœurs brisés en mission pour filer en douce de la villa sans que Linda ne le voie et surtout pour qu’elle le retrouve dès qu’elle sera prête. Il met d’abord Bilal et Vivian dans la confidence, « tu vas la demander en mariage ? » demande Vivian curieux mais aussi trop pressé pour Julien. Les filles les retrouvent, Beverly ne peut pas s’empêcher de rigoler en voyant Julien en « mocass » et surtout sur son 31. Shirley va ensuite prévenir Linda qu’il faut qu’elle se prépare au vu d’une surprise et c’est toute excitée qu’elle s’apprête à rejoindre son Julien. Extrait de l’épisode 88 de la villa des cœurs brisés, diffusé le mercredi 11 avril à 19h20 sur TFX.