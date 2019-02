Provocations, dates et soirée tentation dans l'épisode 44 de La Villa des Cœurs brisés

Prochainement dans l’épisode 44 de La Villa des Cœurs brisés, Jelena et Mélanie partent en date. Jelena s’amuse de la situation et Matthieu s’énerve intérieurement. Les garçons font une soirée tentation à la villa et les filles les observent. Jelena aperçoit un rapprochement entre Matthieu et une prétendante et voit rouge ! Extrait de l’épisode 44 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.