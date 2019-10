Cloé et Virgil et Inès et Oussama sont en ballotage cette semaine et c’est à Fanny et Nani de trancher entre les deux couples… Qui quittera l’aventure cette semaine ? À moins que l’enveloppe apporte une bonne nouvelle ? Extrait de l’émission La Bataille des Couples du vendredi 11 octobre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Christophe Beaugrand