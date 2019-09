Qui est le couple vainqueur de l'épreuve Arena ?

C’est une épreuve très compliquée qui attend nos couples. Il va falloir faire preuve d’écoute et de complicité. Certains couples comme Antho/Emma, Olivia/Alex ou Julia/Bastien s’en sortent plutôt bien. Tandis que Cloé et Virgil n’arrivent toujours pas à s’entendre. Qui va remporter l’épreuve Arena ? Extrait de l’émission La Bataille des Couples du mercredi 4 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.