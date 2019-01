Rapprochements, tensions et VALISE A BOMBES dans l'épisode 34 de La Villa des Cœurs brisés

Prochainement dans l’épisode 34 de La Villa des Cœurs brisés, Inès et Illan se rapprochent de plus en plus, comment va réagir Virgil en rentrant ? Une soirée est organisée dans la villa, l’occasion pour Julien d’inviter sa prétendante, mais le jeune homme n’est pas du tout à l’aise. Enfin, Jordan décide de sortir la valise à bombes à son retour, que s’est-il passé ? Réponse dans l’épisode 33 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.