Réconciliations et nouvelles stratégies dans l'épisode 27 de La Bataille des Couples

Prochainement dans La Bataille des Couples, Inès est perdue, elle ne sait pas si elle souhaite continuer l’aventure. Virgil et Cloé ne pardonnent pas à Julia et Bastien. Enfin, Oussama se sert de la faiblesse de l’équipe noire pour la rallier à sa cause. Extrait de l’émission La Bataille des Couples du lundi 30 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

