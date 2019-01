Réflexions, rapprochements et règlements de comptes dans l'épisode 24 de La Villa des Cœurs brisés Cœurs brisés

Prochainement dans La Villa des Cœurs brisés, Jordan et Mélanie se rapprochent de plus en plus, ce qui énerve fortement Sarah. Qui Jordan va-t-il choisir ? Une nouvelle dispute éclate entre Jennyfer et les autres cœurs brisés. La jeune femme défend encore son amie de l’aventure Beverly. Enfin, Beverly et Vivian sont perdus, ils ne savent pas si ils restent dans l’aventure. Les deux amoureux vont-ils quitter la Villa ? Réponse dans l’épisode 24 de La Villa des Cœurs brisés, diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.