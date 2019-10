Mélanie et Wafa décident de s’expliquer avant la cérémonie des bracelets mais le dialogue semble rompu entre les deux candidates car elles ne sont pas d’accord quant au sort de Cloé et Virgil… Extrait de l’émission La Bataille des Couples du jeudi 10 octobre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

