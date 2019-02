Rencontres, Amour et règlement de comptes dans l'épisode 54 de la Villa des Coeurs Brisés

Prochainement dans l’épisode 49 de La Villa des Cœurs brisé : A. Punta Cana, Julien fait la rencontre d'Audrey qui lui fait tourner la tête ! Jennyfer se dévoile de plus en plus à Alexandre. Virgil ne supporte plus les piques de Mélanie et sa mécahnceté face à son couple. Virgil est décidé à régler ses comptes avec Mélanie pour que ça cesse ! Réponse dans l’épisode 54 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.