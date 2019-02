Rien ne va plus entre Jelena et Matthieu 😲

Les cœurs brisés sont de sortie et Jelena est ravie d’avoir retrouvé son amoureux. Elle parle de sa relation avec Mélanie et Julien. Les deux cœurs brisés sont d’accord pour dire que Jelena est beaucoup plus expressive que Matthieu son copain. Matthieu de l’autre côté du bar s’énerve car la jeune femme ne passe pas assez de temps avec lui. Ils s’isolent et se disputent. Jelena est totalement dépassée par la situation, comment va-t-elle vivre la jalousie de Matthieu ? Réponse dans l’épisode 36 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.