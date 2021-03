Romain se bat pour Mélanie dans l’épisode 23

Dans le prochain épisode de La Villa des Cœurs Brisés : La soirée black and sexy bat son plein mais l’arrivée des prétendants d’Alice et de Mélanie perturbent la soirée. Mélanie qui se rapproche de Romain ne délaisse pas pour autant son prétendant Paul. Le premier coaching entre Sarah et John va commencer. Les deux Coeurs Brisés vont-ils mettre leurs rancœurs de côté pour avancer dans leurs problématiques ? La réponse dans l’épisode de demain. Extrait de l’émission du 15 Mars 2021.