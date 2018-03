ROUND 1 - Julien sort les violons, Linda attend « des preuves »

Pendant la soirée, Julien ne cesse de regarder danser Linda qui lui plaît de plus en plus. Les deux se retrouvent seuls pour discuter et c’est l’occasion pour Juju de se dévoiler. « Pour une fois dans ma vie je n’ai pas envie de faire mal les choses, ma démarche est vraiment sincère », « sache que je t’aime vraiment bien » lui avoue le jeune homme. Linda est un peu sur la retenue, les paroles c’est bien beau mais les preuves se font surtout par les actes et c’est de ça dont a besoin Linda, « là-dessus j’avais un gros doute sur ça ». « Je ne suis pas sûre à 100% qu’il est sincère » avoue en privée Linda qui n’attend qu’une seule chose : des preuves, « il faut qu’il me prouve qu’il l’est ». Extrait de l’épisode 80 de la villa des cœurs brisés, diffusé vendredi 30 mars à 19h20 sur TFX.