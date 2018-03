ROUND 2 - Julien blagueur, Linda le défi d’être « sérieux »

Julien retrouve Linda dans la piscine, « tu nous vois où dans 10 ans » lui demande-t-il. « Je ne nous vois pas » répond Linda en rigolant. Les deux parlent d’avenir sur le ton de la rigolade. Et ça Linda apprécie « qu’est-ce qu’on rigole bien tous les deux ». Pour Julien aussi le feeling est bien présent mais il sent bien qu’il n’arrive pas à convaincre réellement la jeune femme de sa sincérité. Linda avoue pouvoir « succomber » à son charme mais « tout le temps des blagues, des blagues, on ne va pas s’en sortir ». Elle lui demande alors d’être sérieux « une fois dans sa vie » et ça marche. Julien se dévoile « je suis vraiment venu là pour changer » et c’est l’occasion de lui montrer qu’il a appris de ses coachings « la prochaine fille que j’embrasserai, dans ma tête je serai sûr de moi. » Evidemment il ne peut pas s’empêcher de finir la discussion sur une petite blague « désolé mais s’il y a des bulles qui remontent à la surface c’est parce que je suis stressé. » Extrait de l’épisode 80 de la villa des cœurs brisés, diffusé vendredi 30 mars à 19h20 sur TFX.