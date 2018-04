RUPTURE - Aurélie met un terme à sa relation avec Julien

La nuit a porté conseil à Aurélie. La jeune femme a décidé de ne plus continuer sa relation avec son prétendant Julien. Si le jeune est son type physiquement, il n’y a pas cependant pas de réelle complicité entre eux. « On doit faire des « cap ou pas cap » pour rigoler ensemble, tu as du mal à te lâcher ici… C’est compliqué pour moi de continuer » lui explique-t-elle. De son côté, Julien est « très déçu » et « vexé » de cette décision prise, selon lui, trop rapidement et simplement. Extrait de l’épisode 86 de La villa des cœurs brisés 3, diffusé le 9 avril à 19h20 sur TFX.