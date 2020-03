RUPTURE - Théo songe à quitter Cassandra

La relation entre Cassandra et Théo n’est pas au beau fixe ! Le jeune se confie à Antoine et Anthony… Il ne vibre plus et se sent éteint depuis qu’il fréquente la jeune femme. Il demande à Lucie de l’aide, avant de prendre une décision sur sa relation. Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du jeudi 12 mars 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.