RUPTURE : Virgil et Virginie, c'est déjà fini ?

Virginie la prétendante de Virgil a intégré la villa depuis quelques jours. Vincent se soucie un peu de la jeune femme qui semble être délaissé par Virgil. En effet, Virgil ne sait toujours pas où il en est dans sa vie sentimentale. Virginie est lassée de son comportement et ne sait plus quoi faire avec Virgil. Serait-ce déjà la fin du couple Virginie et Virgil ? Extrait de l’épisode 40 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.