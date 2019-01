Ruptures, pleurs et vérités dans l'épisode 21 de La Villa des Cœurs brisés

Prochainement dans l’épisode 21 de La Villa des Cœurs brisés, Virgil s’emporte et prend une décision importante. Va-t-il regretter son choix ? Beverly et Vivian sont de nouveau en coaching. La jeune femme est en pleurs, elle n’en peut plus du comportement de Vivian, serait-ce la fin du couple ? Enfin, les cœurs brisés font une soirée vérités et Illan se met tous les habitants à dos, pourquoi ? Réponse dans l’épisode 21 de La Villa des Cœurs brisés diffusé tous les jours du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.