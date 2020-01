Rym et Vincent au bord de la rupture dans l’épisode 48 de La Villa des Cœurs Brisés

Dans l’épisode 48 de La Villa des Cœurs Brisés, Antoine fait des révélations sur Lola. Vincent lâche une bombe sur Julie et Thomas. Rym et Vincent ne se comprennent plus… Le jeune homme commence à douter et se demande si sa relation à un avenir en France. Quel avenir pour le couple Rym et Vincent ? Vont-ils se séparer ? Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du lundi 27 janvier 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.