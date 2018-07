Que s’est-il passé à la Villa ? Revivez les meilleurs moments de la semaine

Que s’est-il passé cette semaine dans La Villa : la Bataille des couples ? Après un défi orthographe très drôle pour Vivian, Beverly, Jazz et Laurent, les autres couples ont dû faire face à d’autres épreuves comme celle de déguster des insectes vivants. Mais autre point important de cette semaine : le départ de Tom et Hagda après une dispute du couple et une séparation. Découvrez le meilleur de votre programme en images !