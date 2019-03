Sortie en mer pour les coeurs brisés. Il est temps de profiter à fond des derniers jours de l’aventure. Coralie s’ouvre à Bastien et Virgil tente un ultime rapprochement avec Cloé. De son côté, Dylan est très rancunier et n’a pas l’intention de pardonner à Mélanie. Extrait de la villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.