Sarah arrivera-t-elle à se confier lors de son coaching ?

Le premier coaching de Sarah arrive… Dès le début, Sarah craque et fond en larmes à cause de la peur. En effet, la jeune femme craint de se confier… Lucie lui remontre des images de son rendez-vous avec son prétendant. Sarah doit exprimer ce qu’elle a ressenti lors de celui-ci… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du jeudi 19 décembre 2019. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.