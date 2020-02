Sarah est de retour dans l’épisode 65 de La Villa des Cœurs Brisés

Prochainement dans l’épisode 65 de La Villa des Cœurs Brisés, Sarah réintègre l’aventure. Cependant, elle ne veut plus entendre parler de Léana et l’ignore totalement… Léana a du mal à cohabiter avec Sarah sans pouvoir lui parler. Leur relation va-t-elle s’arranger ? Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du jeudi 20 février 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.