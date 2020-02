Après avoir appris que Léana et Ahmed se soient embrassés, Sarah prend une grande décision. Elle ne peut plus rester dans la villa pour le moment. Sarah quitte donc la villa… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du vendredi 14 février 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.