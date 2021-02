Sarah rend visite à Jonathan dans l’épisode 10

Dans le prochain épisode de La Villa des Cœurs Brisés : Entre Eva et Antho, rien ne va plus… La jeune femme lui a pourtant laissé une chance de se ratrapper. Il a malheureusement préféré passer la soirée avec une prétendante... Le binôme Dylan et Mélanie est aussi au plus bas. Le jeune homme a décidé d’inviter une prétendante à la villa dans le but de rendre Mélanie jalouse. De son côté, John part en coaching avec Lucie. Elle a une grande annonce à lui faire. Comment va-t-il réagir ? La réponse dans l’épisode de demain. Extrait de l’émission du 24 Février 2021.