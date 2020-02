Sarah, qui n’a pas eu de nouvelle d’Ahmed depuis son départ de l’aventure, décide de le voir. La jeune femme a besoin d’avoir des explications et surtout, Sarah ne veut pas en rester là et gâcher leur relation… Sarah et Ahmed vont-ils parvenir à se réconcilier ? Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du lundi 24 février 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.