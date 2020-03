Sarah s’interroge sur la relation Ahmed/Clémence dans l’épisode 79 de La Villa des Cœurs Brisés

Prochainement dans l’épisode 79 de La Villa des Cœurs Brisés, Manon s’interroge sur sa relation avec Dany lorsqu’ils seront hors de la villa. Sarah a l’impression de toujours voir Ahmed et Clemence ensemble, elle décide de s’exprimer… Théo doute de Cassandra et a peur que sa jalousie nuise à son couple… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mercredi 11 mars 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.