Lucie arrive à la villa et souhaite parler à Sarah. Elle lui évoque ses doutes et Sarah le prend mal. Lucie met un ultimatum à Sarah, va-t-elle quitter l'aventure ? Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du jeudi 28 novembre 2019. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, à partir du lundi 25 novembre à 18h00 puis du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.