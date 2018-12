SCOOP - Sarah a failli ne JAMAIS intégrer la Villa 😱

Avant d'intégrer la Villa, les filles sont à l'hôtel et discutent de la future aventure qui les attend. C'est l'appréhension pour la plupart des célibataires qui ont hâte de rencontrer Lucie la love coach et les garçons qui partageront l'expérience avec elles. Sarah ne se sent pas bien. Elle redoute le fait de rencontrer Lucie et de se livrer sur des blessures récentes. La jeune femme semble fagile. L'émotion gagne Sarah... Heureusement ses camarades Cloé et Julia sont présentes pour la soutenir. Sarah n'a plsu envie d'entrer dans la villa ! Elle craque... Découvrez ces images exclusives avant l'entrée des coeurs brisés dans la Villa. Rendez-vous lundi 17 décembre dès 17h35 sur TF1 pour le lancement de la saison 4 de la Villa des Coeurs Brisés.