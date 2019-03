Séduction, déception et hypnose dans l'épisode 63 de la illa des coeurs Brisés

Prochainement dans l’épisode 63 de La Villa des Cœurs brisés : Virgil tente le tout pour le tout pour séduire la jolie Coralie. Cloé ne supporte plus que Virgil lui manque de respect en séduisant une fille sous ses yeux. Mélanie et Dylan ne cessent de se rapprocher. L'heure du coaching de Sarah a sonné : c'est une séance d'hypnose. La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.