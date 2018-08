« Je serai plus heureux sans elle », Sébastien va-t-il quitter Hillary dans l’épisode 14 de la Bataille ?

Dans l’épisode 14 de « La villa, la bataille des couples », Sébastien remet totalement sa relation amoureuse en question. En couple avec Hillary, l’ex petite-amie de Vincent Shogun, il pense que celle-ci n’est pas faite pour lui. Et il n’hésite pas à en parler à ses camarades… « Je pense que je serai plus heureux sans elle », confie-t-il. Après Tom et Hagda, un autre couple va-t-il se séparer et quitter la villa ? Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h40 sur TFX ! Extrait de l’épisode 13 du mercredi 1er août 2018.