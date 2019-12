Shanna fait face à un coaching éprouvant dans l’épisode 08 de La Villa des Cœurs Brisés

Prochainement dans l’épisode 08 de La Villa des Cœurs Brisés, Julie et Thomas sont de plus en plus proches. Antoine doute de la sincérité de Julie et pense qu’elle se joue de Thomas. Shanna fait face à Alicia durant son coaching. La jeune femme éprouve des difficultés à effectuer ce coaching. Va-t-elle réussir le challenge de Lucie ? Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mardi 03 décembre 2019. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.